Сенна — о Месси в МЛС: лучший в мире пробуждает страсть, куда бы ни пришёл

Полузащитник «Вильярреала» Маркос Сенна считает, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительным образом скажется на развитии MLS. Также испанский хавбек высказался о возможном участии аргентинца на чемпионате мира-2026.

«Сыграет ли Месси на ЧМ-2026? В случае с Лео возможно всё. Лично мне бы этого очень хотелось. Надеюсь, он никогда не уйдёт из футбола, мы увидим его на следующем мундиале и насладимся игрой.

Месси пробуждает страсть, куда бы он ни пришёл. Он лучший в мире на данный момент. Месси выбрал страну, которая годами стремилась к росту.

У меня есть друзья в США. Я наслышан, что американцы делают гигантские шаги в футболе. Если в этой стране чего-то желают, они делают это очень хорошо. С каждым днём интерес к футболу растёт», – приводит слова Сенны Marca.