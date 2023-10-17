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Финляндия — Казахстан: казахи вышли вперёд в самой концовке встречи

Финляндия — Казахстан: казахи вышли вперёд в самой концовке встречи
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В эти минуты в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Финляндии и Казахстана. Игра проходит в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 8-й тур
17 октября 2023, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Казахстан
1:0 Тэйлор – 28'     1:1 Зайнутдинов – 77'     1:2 Зайнутдинов – 90'    

Финны вышли вперёд на 28-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Тэйлор. Казахам удалось сравнять счёт и чуть позже выйти вперёд. Забитым мячом на 77-й минуте с пенальти отметился Бактиёр Зайнутдинов. Через 12 минут он же оформил дубль — 2:1.

За семь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает третье место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана также заработала 12 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков.

В сентябре Казахстан уже играл с Финляндией в матче 5-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи финская сборная одержала победу со счётом 1:0.

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