Финляндия — Казахстан: казахи вышли вперёд в самой концовке встречи

В эти минуты в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Финляндии и Казахстана. Игра проходит в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финны вышли вперёд на 28-й минуте. Отличился полузащитник Роберт Тэйлор. Казахам удалось сравнять счёт и чуть позже выйти вперёд. Забитым мячом на 77-й минуте с пенальти отметился Бактиёр Зайнутдинов. Через 12 минут он же оформил дубль — 2:1.

За семь туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Финляндии набрала 12 очков и на текущий момент занимает третье место в группе H. После аналогичного количества игр национальная команда Казахстана также заработала 12 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляют квартет сборные Дании и Словении, которые набрали по 16 очков.

В сентябре Казахстан уже играл с Финляндией в матче 5-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встречи финская сборная одержала победу со счётом 1:0.