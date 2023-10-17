Англия — Италия: стартовые составы команд на матч квалификации Евро-2024

Сегодня, 17 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Англии и Италии. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Сборная Англии: Пикфород, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Филлипс, Беллингем, Фоден, Рашфорд, Кейн.

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Ачерби, Удоджи, Кристанте, Фраттези, Барелла, Эль-Шаарави, Берарди, Скамакка.

За пять туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 13 очков и на текущий момент занимает первое место в группе C. По итогам аналогичного количества игр национальная команда Италии заработала 10 очков и располагается на второй строчке.

В марте Англия уже играла с Италией в матче 1-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024. В той встрече подопечные Гарета Саутгейта одержали гостевую победу со счётом 2:1.