Коллимор — о Беллингеме: он может превзойти Лэмпарда, Джеррарда и Гаскойна

Бывший форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор высказался о потенциале полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема.

«У сборной Англии несколько лет не было полузащитника, который умеет всё. У Беллингема есть все шансы стать именно таким игроком. Он очень хорош во всём. Думаю, он может стать игроком мирового класса на долгие годы. Его будут ставить в один ряд с такими игроками, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Пол Гаскойн. Я думаю, он может даже превзойти всех их.

На его молодых плечах голова 30-летнего игрока. В «Реале» он не допустит, чтобы кто-то вроде Луки Модрича или Тони Крооса поучал его. Он будет уважать их мнение, но делать по-своему.

Буду разочарован, если Беллингем не выиграет Евро-2028, будучи капитаном сборной Англии. Ещё больше буду удивлён, если Джуд к этому моменту не будет носить капитанскую повязку. К моменту старта чемпионата Европы-2028 у него за плечами может быть 300 игр и 20 трофеев», – приводит слова Коллимора Goal.com.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.