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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести хавбека «Бенфики» Невеша

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести хавбека «Бенфики» Невеша
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«Манчестер Юнайтед» нацелен на покупку 19-летнего опорного полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» планируют вступить в переговоры с лиссабонцами не раньше лета 2024 года. Представители манкунианцев уже несколько лет следят за прогрессом молодого футболиста.

Сообщается, что хавбек «Бенфики» заинтересовал ещё несколько европейских топ-клубов. Отступные, указанные в контракте игрока с нынешней командой, – € 60 млн.

В текущем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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