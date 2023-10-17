«Реал» Мадрид отправил скаута просмотреть брата Беллингема, Джоба

Испанский клуб «Реал» Мадрид отправил скаута просмотреть брата Джуда Беллингема, Джоба Беллингема, сообщает El Nacional.

Испанская команда отправила главного скаута Джуни Калафата наблюдать за игрой Джоба в сборной Англии до 19 лет после получения одобрения от президента клуба Флорентино Переса.

Беллингем вышел в старте и сыграл главную роль в ничьей 0:0 со сборной Черногории до 19 лет. Он выглядел классно с мячом, а его отдельные моменты вызвали ажиотаж в социальных сетях.

Перес будет рад пригласить Джоба в Испанию, если он получит положительные новости от скаутов. Старший брат Джуд сенсационно начал сезон, забив 10 мячей и отдав три голевые передачи в 10 матчах во всех турнирах. И тем самым оправдывает ожидания, связанные с его огромной ценой.

Джоб перешёл в «Сандерленд» летом из «Бирмингема» и уже зарекомендовал себя ключевой фигурой, сыграв 11 матчей в Чемпионшипе, где забил два гола и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.