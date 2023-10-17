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Анхель Ди Мария рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины

Анхель Ди Мария рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины
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35-летний полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что закончит карьеру в национальной команде после Кубка Америки-2024.

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки — это решено», — приводит слова Ди Марии Todo Pasa.

Анхель Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины 6 сентября 2008 года в матче с Парагваем, который проходил в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2010. Тогда команды сыграли вничью — 1:1. Ди Мария вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. Всего полузащитник провёл за сборную 134 матча и отметился 29 забитыми мячами. В составе национальной команды Ди Мария стал победителем Кубка Америки-2021 и чемпионом мира. Также футболист выиграл золотые медали Олимпийских игр-2008 в составе олимпийской сборной.

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