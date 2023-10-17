Ширер — о словах ван Дейка про график: полный бред. У вас всё наилучшее, как и зарплаты

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за жалобы на плотный календарь.

«Футболисты слишком много играют? Это полный бред. Ваш состав больше, чем когда-либо, у вас больше запасных, чем когда-либо — в конце концов, вам платят больше, чем когда-либо. У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии — всё наилучшее. И, чёрт возьми, вы слишком много играете?!

Футбол сборных – это я могу понять. Мы все знаем, почему футбольные организации это делают – по финансовым соображениям. Но насчёт плотного графика в Англии я не согласен», – приводит слова Ширера Daily Mail.

В прошлом сезоне ван Дейк суммарно провёл 56 матчей за клуб и сборную, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.