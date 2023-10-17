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Тренировка «Пари НН» была перенесена в тренажёрный зал из-за снегопада

Тренировка «Пари НН» была перенесена в тренажёрный зал из-за снегопада
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о переносе тренировки команды с футбольного поля в тренажёрный зал из-за снегопада.

«Резко наступила зима. Дороги и дома занесло снегом. Пешеходные тротуары превратились в полосы препятствий.

Погода внесла коррективы и в тренировочный процесс футбольной команды «Пари НН». Тренировочное поле завалило снегом. Рассчитываем, что снегопад скоро прекратится или хотя бы снизит свою интенсивность, и завтра утром поле будет расчищено. Специальные службы уже занимаются подготовкой. А пока тренировку перенесли в тренажёрный зал. Ощущается нехватка крытого футбольного манежа для межсезонья и снежных месяцев.

Ещё хочу обратиться ко всем подписчикам. Будьте аккуратны на улицах и автодорогах, берегите себя», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

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