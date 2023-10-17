Корнаухов — о Джикии: эти срезки от того, что он не уверен в себе

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о защитнике московского «Спартака» и сборной России Георгии Джикии.

«Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака». И вот эта срезка… Для центрального защитника такая ошибка неприемлема ни при каких условиях. Потому что для центрального защитника это обычный игровой момент. Но когда нет игрового тонуса… Он такую ошибку, наверное, никогда не совершал. Эти срезки от того, что он не уверен в себе.

Тонуса нет, игровой практики нет. Все разговоры ведутся о том, справедливо или несправедливо главный тренер «красно‑белых» Гильермо Абаскаль ставит других защитников. И он здесь вышел и очень плохо в плане тактики сыграл», — сказал Карнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 октября, национальная команда России сыграла вничью со сборной Кении (2:2) в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в «Спортивном центре отеля Титаник Мардан» в Анталье, Турция. На 37-й минуте нападающий Кении Масуд Джума забил мяч после ошибки Джикии.