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Болельщики сборной Англии снова освистали Хендерсона при его появлении в матче с Италией

Болельщики сборной Англии снова освистали Хендерсона при его появлении в матче с Италией
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Болельщики сборной Англии освистали полузащитника команды Джордана Хендерсона, когда он вышел на поле в матче 8-го тура группы С отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 со сборной Италии. Ранее болельщики также освистывали 33-летнего футболиста во время товарищеского матча с Австралией (1:0), который прошёл в пятницу, 13 октября.

Причина хейта в адрес футболиста кроется в том, что Хендерсон отказался от АПЛ, чтобы перейти в Саудовскую профессиональную лигу и присоединиться к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке». Это произошло, несмотря на его ранее принципиальную позицию в отношении прав ЛГБТКИА+ и на то, что он носит радужные повязки. В Саудовской Аравии данная тема категорически запрещена.

Напомним, вчера, 17 октября, сборная Англии обыграла Италию (3:1) и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2024.

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