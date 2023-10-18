Тренер ЦСКА Федотов: мы вторые по результативности в РПЛ, но нам не хватает баланса

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов заявил, что армейцы занимают второе место результативности в МИР РПЛ.

«Надо говорить даже не о реализации. Мы вторые по результативности в РПЛ. Надо говорить о нехватке баланса. Понятно, что хотелось бы каждый голевой момент реализовывать. Мы, наверное, не доигрывали те эпизоды, которые можно было доводить до логического завершения. Забивать всегда приятно, но в футболе важно и не пропускать, чтобы был игровой баланс. Он важен, он приносит стабильный результат», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на 7-й позиции с 17 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков.

Следующим соперником красно-синих является казанский «Рубин». Матч пройдёт в Казани 21 октября в 14:00 мск.