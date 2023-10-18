13-летний Дэвиан Кимбро дебютировал в профессиональном футболе

13-летний нападающий американского «Сакраменто» Дэвиан Кимбро дебютировал в профессиональном футболе.

«Через пару минут после гола тренер посоветовал мне размяться. Так, я вроде как решил, что собираюсь участвовать в игре.

Сначала я немного нервничал, но у меня возникло волнующее чувство, которое взяло верх над нервозностью. Потом, когда я стоял рядом с рефери и ждал возможности войти в игру, я слышал, как все позади меня кричали моё имя. Мне пришлось замолчать, чтобы оставаться сосредоточенным», — приводит слова Кимбро ESPN.

«Сакраменто» выступает во втором по силе дивизионе США – Чемпионшип ЮСЛ. И 2 октября команда встречалась с «Лас Вегасом» (2:0). После второго забитого мяча тренер «Сакраменто» Марк Бриггс на 87-й минуте выпустил 13-летнего Кимбро вместо 31-летнего испанского нападающего Кеко, который когда-то выступал за «Атлетико» Мадрид. Стадион «Heart Health Park» встречал игрока бурными аплодисментами.

Менее чем за два месяца до дебюта, нападающий Кимбро подписал контракт с первой командой.