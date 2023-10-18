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Гарри Кейн отреагировал на досрочный выход сборной Англии на Евро-2024

Гарри Кейн отреагировал на досрочный выход сборной Англии на Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Италией (3:1) в квалификации Евро-2024.

«Иногда квалификация кажется лёгкой, но спасибо ребятам, потому что это не так. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые крупные страны не участвуют в больших турнирах, Мы прошли отбор с двумя запасными играми, что показывает, по какому пути мы идём.

Мы можем наслаждаться этим, это было действительно отличное выступление всех, даже когда мы проигрывали, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали всю игру, за что были вознаграждены», — приводит слова Кейна BBC.

За шесть туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира.

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