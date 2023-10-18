Гарет Саутгейт высказался о досрочном выходе сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Италией (3:1) в квалификации Евро-2024.

«Нам нужно убедиться, что в следующем месяце мы входим в число лучших сеяных. Нам нужно выиграть следующие две игры. Мы хотим контролировать это.

Эта команда способна добиться многого. У нас была самая сложная отборочная группа. Люди критиковали нас за то, что мы недостаточно обыграли топ-команды. Но мы выступили очень хорошо», — приводит слова Саутгейта BBC.

17 октября завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Италии. Команды играли в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Англичане одержали уверенную победу — 3:1.

За шесть туров группового этапа квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и досрочно вышла в финальную часть предстоящего турнира.