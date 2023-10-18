Ван Нистелрой отреагировал на слова Капелло про алкоголь в раздевалке «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Руд ван Нистелрой опроверг слова итальянского специалиста Фабио Капелло о том, что раньше в раздевалке мадридского клуба пахло алкоголем.

«Хочу опровергнуть некоторые высказывания Фабио Капелло, хочу подчеркнуть, что я никогда не говорил ему о том, что в раздевалке «Реала» пахнет алкоголем. Это была очень профессиональная команда», — приводит слова ван Нистелроя ITASportPress.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября.

Напомним, ван Нистелрой работал главным тренером ПСВ с июля 2022 года по май 2023-го. Во главе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. В чемпионате страны ПСВ занимает второе место.