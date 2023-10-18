Сделка по покупке Рэтклиффом 25% акций «МЮ» отложена до уточнения деталей

На заседании совета директоров «Манчестер Юнайтед», запланированном на четверг, 19 октября, ещё не будет принято решения о продаже 25% акций клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу и его консорциуму INEOS, сообщает The Telegraph. Тем не менее, по данным источников издания, переговоры продвигаются довольно быстро и могут закончиться в течение двух недель.

Сторонам предстоит обсудить вероятную инвестицию Рэтклиффа в размере £ 1,35 млрд ($ 1,645 млрд), которая предоставит ему немедленный контроль над футбольными операциями клуба. Он стремится заключить сделку как можно скорее, чтобы получить контроль над трансферами уже в январе. Также Рэтклифф по-прежнему настаивает на включение в соглашения пунктов, которые позволили бы ему полностью выкупить «МЮ» в долгосрочной перспективе.

Некоторые ключевые фигуры, участвующие в сделке, считают, что шейх Джассим, намеревавшийся приобрести 100% акций за £ 5 млрд ($ 6,061 млрд), ещё не до конца отказался от покупки клуба. Однако источники, близкие к катарцу, сообщили, что на прошлой неделе он сообщил владельцам «МЮ», что вышел из процесса.

69% акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глэйзеров. При этом из-за сложной двойной структуры акций они владеют 96% прав при голосованиях.