Венесуэла разгромила Чили, Парагвай победил Боливию, Эквадор и Колумбия сыграли вничью

Завершились три матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке.

В Матурине на стадионе «Монументаль де Матурин» Венесуэла одержала крупную победу над Чили — 3:0. Голы забили Йеферсон Сотельдо на 45+1-й, экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон на 72-й и Дарвин Мачис на 79-й минуте. У гостей с поля был удалён полузащитник Марселино Нуньес на 59-й минуте. Нападающий сборной Чили и ЦСКА Виктор Давила вышел на замену на 68-й минуте. Хавбек армейцев Виктор Мендес был заменён на 68-й минуте.

В Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако» сборная Парагвая победила Боливию со счётом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте забил Арнальдо Антонио Санабрия. Парагвай одержал первую победу в текущем отборочном турнире, Боливия потерпела четвёртое поражение. Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо и защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна остались в запасе сборной Парагвая.

В Кито на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» Эквадор сыграл вничью с Колумбией — 0:0. Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел на замену на 88-й минуте. Ещё два футболиста из РПЛ в составе гостей остались в запасе: полузащитник Хорхе Карраскаль («Динамо») и нападающий Матео Кассьерра («Зенит»).