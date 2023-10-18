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Месси оформил дубль в победном матче с Перу в отборе на ЧМ-2026

Месси оформил дубль в победном матче с Перу в отборе на ЧМ-2026
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Сегодня, 18 октября, в Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Южной Америке, в котором встретились сборная Аргентины и Перу. Гости победили со счётом 2:0.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 4-й тур
18 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Месси – 32'     0:2 Месси – 42'    

Легендарный нападающий Лионель Месси забил оба гола. Он открыл счёт на 32-й минуте, а затем оформил дубль на 42-й минуте с передачи полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Таким образом, Аргентина упрочила своё лидерство в группе. Победители чемпионата мира — 2022 не потеряли ни одного очка за четыре матча, в том числе не пропустив ни одного гола.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории на турнире примут участие 48 сборных. От Южной Америки на соревнования поедут шесть сборных, а седьмая попробует отобраться на ЧМ через плей-офф.

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