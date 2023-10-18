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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в южноамериканских отборочных турнирах

Сегодня, 18 октября, сборная Аргентины обыграла сборную Перу (2:0) в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года.

Дублем в матче отметился нападающий Лионель Месси. Таким образом, 36-летний футболист стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах. Месси забил 31 мяч за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира. Второе место занимает нападающий Уругвая Луис Суарес (29 мячей).

Месси дебютировал в сборной 17 августа 2005 года. За 18 лет футболист сыграл 178 матчей, забил 106 мячей и отдал 56 голевых передач. С Аргентиной Месси выиграл Копу Америки (2020/2021) и чемпионат мира (2022).

После 4-го тура Аргентина лидирует с 12 очками. На второй строчке расположился Уругвай (7 очков).

Следующий матч чемпионы мира проведут с Уругваем.