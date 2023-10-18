Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в южноамериканских отборочных турнирах

Сегодня, 18 октября, сборная Аргентины обыграла сборную Перу (2:0) в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года.
Дублем в матче отметился нападающий Лионель Месси. Таким образом, 36-летний футболист стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах. Месси забил 31 мяч за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира. Второе место занимает нападающий Уругвая Луис Суарес (29 мячей).
Месси дебютировал в сборной 17 августа 2005 года. За 18 лет футболист сыграл 178 матчей, забил 106 мячей и отдал 56 голевых передач. С Аргентиной Месси выиграл Копу Америки (2020/2021) и чемпионат мира (2022).
После 4-го тура Аргентина лидирует с 12 очками. На второй строчке расположился Уругвай (7 очков).
Следующий матч чемпионы мира проведут с Уругваем.
- 18 октября 2023
-
09:23
-
09:15
-
09:13
-
09:06
-
08:52
-
08:38
-
08:30
-
08:16
-
06:54
-
06:22
-
05:17
-
05:10
-
05:08
-
04:26
-
04:12
-
04:01
-
03:51
-
03:43
-
02:58
-
02:46
-
02:42
-
01:54
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
00:53
-
00:50
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:29
-
00:24
-
00:13
-
00:08
- 17 октября 2023
-
23:56