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Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в южноамериканских отборочных турнирах

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в южноамериканских отборочных турнирах
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Сегодня, 18 октября, сборная Аргентины обыграла сборную Перу (2:0) в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года.

Дублем в матче отметился нападающий Лионель Месси. Таким образом, 36-летний футболист стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах. Месси забил 31 мяч за сборную Аргентины в квалификации чемпионата мира. Второе место занимает нападающий Уругвая Луис Суарес (29 мячей).

Месси дебютировал в сборной 17 августа 2005 года. За 18 лет футболист сыграл 178 матчей, забил 106 мячей и отдал 56 голевых передач. С Аргентиной Месси выиграл Копу Америки (2020/2021) и чемпионат мира (2022).

После 4-го тура Аргентина лидирует с 12 очками. На второй строчке расположился Уругвай (7 очков).

Следующий матч чемпионы мира проведут с Уругваем.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 4-й тур
18 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Месси – 32'     0:2 Месси – 42'    
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