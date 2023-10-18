Карпин ответил на слова Быстрова, назвавшего сборную Кении дровами, а игру России — ужасом

Валерий Карпин, главный тренер сборной России и «Ростова», отреагировал на критику игры национальной команды от экс-футболиста Владимира Быстрова.

«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.