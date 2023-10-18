Хавбек «Ювентуса» Фаджоли высказался насчёт своей дисквалификации

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли высказался о своей дисквалификации на семь месяцев за игру на ставках.

«Я думал было начать извиняться перед фанатами «Ювентуса» и всеми футбольными болельщиками после моей ошибки… Но меня шокируют фейковые истории в газетах, полные фальшивых подробностей. Делается это только для того, чтобы выставить меня в дурном свете. Скоро я предоставлю подробности», — приводит слова Фаджоли известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что 22-летний Николо Фаджоли дисквалифицирован за ставки на футбольные матчи. В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей за «Ювентус» в рамках чемпионата Италии и сделал одну результативную передачу.