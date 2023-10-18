Валерий Карпин объяснил, почему не вернулся вместе со сборной России в Москву

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вернулся вместе с национальной командой в Москву после товарищеского матча с Кенией в Турции. Он рассказал, как добирался в Россию из Турции.

«Из Антальи вылетели в Минеральные Воды и оттуда ещё шесть часов до Ростова. По времени получается то же самое. Только до Москвы пришлось бы лететь всю ночь после игры. Может быть, на два часа раньше добрались бы до Ростова. А так спокойно поспали и летим», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.