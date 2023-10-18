Игрок «Манчестер Сити» Филлипс: все хотят играть, и я тоже. Посмотрим, что будет в будущем

Полузащитник «Манчестер Сити Калвин Филлипс намекнул, что недоволен недостатком игрового времени в составе команды Хосепа Гвардиолы.

«Любой футболист хочет играть. Я тоже. Мне нужна игровая практика, а в последние полтора года я играл не так часто. Это единственное, чего я хочу. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Филлипса известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

Филлипс — воспитанник академии «Лидс Юнайтед». К «Манчестер Сити» полузащитник присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне 27-летний Калвин провёл только три матча за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Филлипса в € 28 млн.