«Не согласен по судейству». Главный тренер «Амкара» высказался о вылете из Кубка России

Главный тренер футбольного клуба «Амкар» Иван Черенчиков высказался о вылете пермской команды из Кубка России по итогам матча 1/8 финала со «СКА‑Хабаровск». Напомним, дальневосточный клуб победил со счётом 2:0.

«У нас такая проблема на протяжении всего сезона: не можем забить. Мы уже голову ломаем, с чем это связано. Но не можем ответить на этот вопрос. Не хватает, наверное, качества реализации. Конечно, я не согласен по судейству в целом. Есть моменты, которые мне непонятны. Когда головой играет футболист, а в ответ игрок ногой чуть ли голову не сносит, — это как минимум жёлтая в первом случае. И, получив вторую жёлтую, игрок должен быть удалён. Если бы удалили футболиста соперника, то вдесятером было бы сложнее играть», — сказал Черенчиков в эфире «Матч ТВ».