В РФС всё ещё заинтересованы в проведении матча сборных России и Китая

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС всё ещё сохраняет интерес к проведению товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведём такую игру», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что сборная России в будущем проведёт товарищеский матч с командой Китая, а также, что организация имеет полное взаимопонимание и продолжает сотрудничество с Китайской футбольной ассоциацией.

Напомним, 16 октября состоялась товарищеская игра между сборными России и Кении. Россияне не смогли одержать победу и сыграли вничью со счётом 2:2. Этот матч стал для национальной команды вторым на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.