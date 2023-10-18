Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана». Ему грозит отстранение на год от АПЛ

Итальянский полузащитник английского «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана» в то время, когда был игроком «россонери». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянец действительно ставил на результаты матчей «Милана», когда был игроком команды. Но важный момент здесь, что Тонали ставил только на победы «россонери» и в тех играх, в которых не выходил на поле. Соответственно, его ставки никак не повлияли бы на его игру на поле, что является смягчающим обстоятельством в данном деле.

Тем не менее Тонали всё ещё грозит дисквалификация, но с её точным сроком всё несколько сложнее. Изначально Сандро должен был бы получить более трёх лет отстранения за ставки на матчи своей команды, но из-за того, что игрок решил пойти по пути полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, активно работая со следствием, он может получить более мягкое наказание, предположительно — один год отстранения от игр в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.