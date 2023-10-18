Угаров: если «Зенит» не выиграет РПЛ, то у иностранцев будет вопрос: что мы здесь делаем?

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что необходимо сделать футболистам «Зенита» для того, чтобы стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Игроки должны всегда оставаться профессионалами. Как-то об этом даже говорить несерьёзно. Но если у тебя нет желания, не можешь себя мотивировать, надо просто уходить из клуба, настаивая на своём решении… В нынешнюю паузу футболистам «Зенита» необходимо сесть за стол и поговорить о том, как жить дальше. Ведь если так и дальше пойдёт и сине-бело-голубые не займут по итогам первое или второе место, то у тех же иностранных лидеров возникнет вопрос: что мы здесь делаем? Если даже не способны добыть чемпионский титул в России, которым раньше владели», — приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице с 20 очками после 11 встреч. Лидер чемпионата — «Краснодар», у «быков» 27 очков в 11 играх.