Мор — о матче России с Кенией: слава богу, мы не проиграли

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что его разочаровала игра сборной России в товарищеском матче с национальной командой Кении, который завершился вничью. Напомним, россияне в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов обыграли сборную Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграли вничью с национальной командой Кении (2:2).

«В целом матч с Кенией произвёл плохое впечатление, особо на фоне недавней игры с Камеруном. Но ещё атмосфера повлияла, одно дело — стадион с болельщиками в Москве, а другое дело — в Турции. Видимо, на турецком побережье непросто показывать свой уровень. Игра в целом разочаровала, но, слава богу, мы не проиграли», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».