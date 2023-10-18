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Гарри Кейн забил 24 гола на «Уэмбли». Это рекорд сборной Англии

Гарри Кейн забил 24 гола на «Уэмбли». Это рекорд сборной Англии
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поставил новый рекорд результативности, оформив дубль в матче сборных Англии и Италии на лондонском стадионе «Уэмбли».

Встреча, прошедшая 17 октября, завершилась победой «трёх львов» со счётом 3:1. Кейн забил два мяча и довёл общий счёт своих голов в футболке сборной Англии на «Уэмбли» до 24. Ранее рекорд по числу забитых мячей на лондонском стадионе удерживал легендарный Бобби Чарльтон, известный своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед». На его счету 23 мяча.

Напомним, воспитанник системы «Тоттенхэма» Гарри Кейн перебрался минувшим летом в «Баварию». По состоянию на сегодняшний день на счету 30-летнего форварда восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в семи матчах Бундеслиги.

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