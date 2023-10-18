Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. В первый раз дело ограничилось замечанием, второй раз — чуть не дошло до скандала. После третьего раза Соболева отстранили от тренировок с общей группой и заставили заплатить штраф. Сюда также добавилось недовольство Абаскаля тем, что Соболев получил дисквалификацию и пропустил матч с ЦСКА.

Отмечается, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.