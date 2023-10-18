Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Центральный совет немецких евреев: Мазрауи всё ещё не способен осудить варварство ХАМАС

Центральный совет немецких евреев: Мазрауи всё ещё не способен осудить варварство ХАМАС
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный совет немецких евреев отреагировал на слова защитника немецкой «Баварии» и сборной Марокко Нуссайра Мазрауи в поддержку Палестины в её конфликте с Израилем.

«Пост игрока Нуссайра Мазрауи — это неописуема бестактность. К сожалению, Мазрауи по-прежнему не способен осудить варварство ХАМАС», — говорится в заявлении центрального совета.

Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам, заявив, что игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки, а также пообещал организовать больше гуманитарных инициатив. В руководстве мюнхенского клуба уже отреагировали на слова марокканского защитника и пообещали провести обстоятельную личную беседу с участием руководства мюнхенского клуба.

Материалы по теме
В «Баварии» выступили с заявлением после комментариев Мазрауи о Палестине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android