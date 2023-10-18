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«Мне трудно понять логику этих людей». Карпин — о критиках сборной России

«Мне трудно понять логику этих людей». Карпин — о критиках сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал суждения некоторых экспертов, утверждающих, что Камерун не играл в полную силу, так как для них это неофициальный матч, поэтому сборная России на фоне соперника смотрелась предпочтительнее. Напомним, россияне обыграли камерунцев со счётом 1:0.

«Хорошо, то есть у Камеруна был товарищеский матч и поэтому они не были стопроцентно сконцентрированы, а для сборной России это была официальная игра квалификации? Мне трудно понять логику этих людей. То есть Камерун может так сыграть в неофициальном матче, а когда мы едем играть против Таджикистана и Киргизии – про это никто ничего не говорит», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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