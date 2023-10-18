Карпин: повязка — жест поддержки Джикии? Правильно понимаете

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, что происходит с Георгием Джикией, который потерял место в основном составе «Спартака» и допускает ошибки в составе национальной команды.

«Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Мы разговаривали с ним. Капитанская повязка Георгию — своеобразный жест поддержки? Правильно понимаете», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, на октябрьском учебно-тренировочном сборе борная России сыграла вничью с командой Кении (2:2), а также обыграла Камерун со счётом 1:0. В матче с Кенией Георгий Джикия допустил ошибку.