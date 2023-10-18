Главный тренер сборной России Карпин: есть гарантии, что в Азии мы будем играть?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал стратегическое решение РФС оставаться в УЕФА, а не перейти в Азию.

«А другие варианты какие? Есть гарантии, что в Азии мы будем играть? О чём тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Россия желает остаться в УЕФА.

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все отечественные команды от участий в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Осенью 2023-го УЕФА допустил сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до своих соревнований, но позднее появилась информация, что это решение было отменено.