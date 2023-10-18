Быстров: сейчас сборная России — место, где просто «Вась, собирай вещи, поехали»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину следует вызывать меньше футболистов на товарищеские матчи сборной.

«Если выездные матчи не идут у сборной России, тогда проводите игры в Волгограде, Казани… Куда придут болельщики поддержать свою команду. Видимо, ребят это больше стимулирует.

Чем отличается Кения от остальных соперников? Тем ребятам, которые вышли на этот матч за нашу сборную, нужно доказывать свою состоятельность. Я этого не увидел.

Теперь у Карпина пища для размышлений, что в следующий раз будет опять два матча, не нужно таких футболистов звать! Нужно вызвать 18 человек и пусть бьются за место в сборной, в чём проблема? Есть вопрос к тренерскому штабу в том, что мы провалили прошлые товарищеские матчи, а потом — давайте два состава. Я понимаю, что Карпин хочет поберечь игроков, но зачем беречь кого‑то?

Сейчас получается так, что сборная России — место, где просто «Вась, собирай вещи, поехали», вызывают 50 человек, из которых кто‑то этого не заслуживает. А раньше нужно было себя показывать, выкладываться, вести конкуренцию. Сейчас такого нет», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, 16 октября состоялась товарищеская игра между сборными России и Кении. Россияне не смогли одержать победу и сыграли вничью со счётом 2:2. Этот матч стал для национальной команды вторым на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.