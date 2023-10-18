Экс-игрок «Краснодара» Грицаенко: Галицкий — икона. Он живёт футболом и командой

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко, выступавший за «Краснодар», высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Для меня Сергей Николаевич — не знаю, как правильнее сказать — это икона. То, что он делает для ребят, для всего российского футбола, — это очень важно. Помню, когда я приходил для игровой практики во вторую команду, он подходил, общался, узнавал, как дела. В такие моменты ты понимаешь, что это за человек. В хорошем смысле глыба, а разговаривает с тобой на равных. Интересуется твоей жизнью, делится своим видением. Очень эрудированный и открытый человек, который живёт футболом и командой. Видел ли я его в гневе? Честно, никогда. Завестись мог, но на личности никогда не переходил», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

28-летний Грицаенко — уроженец Владивостока, в «Краснодар» футболист перешёл из «Луча-Энергии» в 2017 году.