Попов: по Соболеву заметно, что он неадекватный. Абаскаль правильно поступил

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Абаскаль правильно поступил. Футбол — командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своём мире. Тренера расстраивает увлечение Соболева компьютерным играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека. По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.