Карпин: Головин на 100% помог бы сборной России, но не смог

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о травме полузащитника национальной команды и французского «Монако» Александра Головина.

«Уверен на сто процентов, что помог бы. Но не смог. Его заменил Пиняев и очень достойно смотрелся. Но футбол — это в том числе и травмы, ничего не поделаешь», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2). В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.