Кривцов — об отсутствии голов в этом сезоне: пока не нашёл ответа, почему так

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по поводу своих проблем с результативностью в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Что с результативностью в этом сезоне? Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани… Давит ли отсутствие результативных действий? Когда я в игре, об этом не думаю. Главное — результат команды, одеяло на себя я не тяну. Но за пределами поля, бывает, задаюсь вопросами: почему не могу забить? Что делаю не так? Почему не получается? Ответы пока не нашёл — нахожусь в процессе», — приводит слова Кривцова «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков после 11 игр.