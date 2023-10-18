Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кениец Окуму рассказал, что до игры со сборной России знал только одного игрока соперника

Кениец Окуму рассказал, что до игры со сборной России знал только одного игрока соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Кении и французского «Реймса» Джозеф Окуму до матча с национальной командой России знал только Александра Головина, который выступает за «Монако».

«Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России, это Александр Головин, который выступает за «Монако». Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нём что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — приводит слова Окуму ТАСС.

Товарищеский матч между сборными России и Кении прошёл 16 октября и завершился вничью со счётом 2:2. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

Материалы по теме
Сборные России и Кении могут сыграть в Найроби в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android