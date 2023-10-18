Кениец Окуму рассказал, что до игры со сборной России знал только одного игрока соперника

Защитник сборной Кении и французского «Реймса» Джозеф Окуму до матча с национальной командой России знал только Александра Головина, который выступает за «Монако».

«Я уверен, что нашей команде было бы интересно снова сыграть со сборной России. До игры я знал только одного футболиста сборной России, это Александр Головин, который выступает за «Монако». Мы ведь играем в одной лиге, поэтому я знаю о нём что-то. После матча я больше узнал о футболистах сборной России, не запомнил по фамилиям, но, может быть, когда мы сыграем снова в будущем, я запомню», — приводит слова Окуму ТАСС.

Товарищеский матч между сборными России и Кении прошёл 16 октября и завершился вничью со счётом 2:2. В составе команды Валерия Карпина отличились Александр Соболев и Иван Обляков.