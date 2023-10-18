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Шмаров: на месте Соболева считал бы, что Абаскаль повёл себя неправильно. Я возмутился бы

Шмаров: на месте Соболева считал бы, что Абаскаль повёл себя неправильно. Я возмутился бы
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой форварда Александра Соболева.

«С одной стороны, Абаскаль прав, но и в то же время — нет. Как тренер я не знаю, как поступил бы, но на месте игрока, конечно, считал бы, что тренер повёл себя неправильно. Я тоже возмутился бы», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.

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Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»
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