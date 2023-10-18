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Источник: Соболев недоволен положением Джикии в «Спартаке» при Абаскале

Источник: Соболев недоволен положением Джикии в «Спартаке» при Абаскале
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и нападающий Александр Соболев имеют давний конфликт, а одной из причин отстранения форварда стало недовольство положением Георгия Джикии в «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, напряжение в отношениях между нападающим и тренером длится около двух месяцев. Есть несколько причин данного конфликта — Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а Александр не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определил главный тренер, а также положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав команды в последних матчах. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.

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