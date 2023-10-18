Кечинов: Соболев — по характеру лидер. Если что-то не так, будет это показывать

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«В каждой команде у каждого тренера есть определённые дисциплинарные санкции — первый раз обычно денежные, а на третий уже отстранение от тренировок. Это нормальные вещи. Такое обязательно должно быть. Игроки должны видеть, что за нарушения будут приниматься дисциплинарные меры. Иначе они могут и на шею сесть. Соболев по характеру лидер. Если что-то не так, будет это показывать. Но это нормальные вещи. Все лидеры с характером. Тренер должен уметь находить с такими общий язык. Если это не помогает, на это есть дисциплинарные меры», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.