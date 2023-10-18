Агент Тюкавина: Костя работает в общей группе, у него не было травмы

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что российский форвард готов сыграть на выходных.

«Будет ли Костя готов сыграть на выходных? У команды давно тренировки идут, он работает в общей группе, а кто будет играть — это вопрос Личке. У Тюкавина и не было травмы, он готовится в рабочем режиме», — приводит слова Сафонова издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл 14 матчей в составе московского «Динамо» во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Бело-голубые после 11 туров располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Локомотивом» на выезде 21 октября.