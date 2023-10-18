Беллингем: хочу остаться в «Реале» на 10-15 лет. Мне нравится здесь

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заявил, что хотел бы провести в мадридском клубе ещё долгое время.

«Я хочу остаться в «Реале» Мадрид на следующие 10-15 лет своей жизни. Это то место, где я хочу быть. Мне нравится в «Реале», — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

20-летний Беллингем перебрался в мадридский «Реал» минувшим летом из дортмундской Боруссии. В восьми играх внутреннего первенства в текущем сезоне англичанин забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка по результатам девяти проведённых встреч.