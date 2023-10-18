Валерий Карпин: пока Россия отстранена, совмещение постов в сборной и «Ростове» возможно

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал собственные слова, что не держится за место в национальной команде, но в случае допуска России до международных турниров покинет пост в клубе.

«Нет никакого противоречия. Заранее была договорённость. В чём противоречие? Да и что значит держаться? Вы как это понимаете? Вы держитесь за место, на котором работаете? Что вы для этого делаете? Ну так и я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. Пока сборная отстранена, совмещение возможно», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России в рамках октябрьского учебно-тренировочного сбора сыграла два товарищеских матча. В первой игре была обыграна команда Камеруна со счётом 1:0. Второй матч завершился вничью с командой Кении (2:2).