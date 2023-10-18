Первый тренер Соболева: слухи об отстранении — нагнетание обстановки вокруг «Спартака»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил форварда от тренировок с командой.

«Отстранение Соболева от тренировок? Вроде уже последовало опровержение от «Спартака». Причина в чём? В том, что не пришёл на завтрак? Думаю, это слухи. Но если это действительно так, я отношусь к этому плохо. Отстранение от тренировок происходит за грубые нарушения. Думаю, что такие дела можно решать внутри клуба, чтобы не было никаких разговоров вокруг.

Это такая мелочь, а начинают раздувать: то отстранили, то говорят, что не отстраняли. Разные бывают причины, по которым человек может не прийти на завтрак. Он может просто проспать.

Мне кажется, что всё это создано для нагнетания обстановки вокруг «Спартака» и Абаскаля. Разговоры про Джикию, Соболева… Я могу в это поверить, но мне кажется, что это нагнетание обстановки. Не думаю, что за неявку на завтрак отстраняют от тренировок. Правильнее было бы увеличить их количество», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.