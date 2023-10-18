Коновалов: Абаскаль поддерживает дисциплину в «Спартаке». Поведение Соболева мне непонятно

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Если в «Спартаке» есть такие требования, то дисциплину, естественно, надо поддерживать, и Абаскаль пытается это сделать. Почему Соболев так себя ведёт, мне непонятно. Может, Абаскаль давно хотел за что-то зацепиться для воспитания Александра, я не знаю. Но если есть такие правила, их надо соблюдать. Насколько я понимаю, пропуск общекомандного завтрака карается штрафом, но если Соболев систематически на него не приходил, тренер, видимо, решил применить к нему воспитательные меры. Насколько это пойдёт на пользу команде и отношениям футболиста и тренера, посмотрим.

Кто виноват в данной ситуации? Однозначно сложно судить, потому что нужно быть в «Спартаке» и понимать, что там происходит. Но в любом случае дисциплину надо поддерживать. Этим тренер и руководствуется. Абаскаль посадит Соболева на банку? Всё может быть. Я не до конца понимаю, какая ситуация была с Литвиновым. Там всё неоднозначно. В любом случае тренер руководит командой, от него зависит результат, ему и карты в руки. Дай бог, чтобы это не сказалось негативно на игре и результатах «Спартака», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.