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Получивший травму плеча хавбек «Урала» Газинский занимается по индивидуальной программе

Получивший травму плеча хавбек «Урала» Газинский занимается по индивидуальной программе
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский продолжает восстановление после травмы и тренируется по индивидуальной программе.

«Юрий сейчас работает по индивидуальной программе», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Урала» «РИА Новости».

Напомним, Газинский травмировал плечо в матче с ЦСКА в прошлом сезоне. Игра прошла в апреле. В минувшей кампании 33-летний Газинский провёл 20 матчей в составе «Урала» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

За екатеринбургскую команду полузащитник выступает с 2022 года. Контракт Газинского с клубом действует до конца текущего сезона. «Урал» после 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает девятое место в турнирной таблице.

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